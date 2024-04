Sold out ad Ardea per lo Spartan Workout Tour in programma domenica 7 aprile

Sold out ad Ardea per lo Spartan Workout Tour in programma domenica...

Per il secondo anno consecutivo ritorna ad Ardea il Tour Spartan Workout con oltre cento partecipanti che si cimenteranno su una “corsa ad ostacoli” durissima. L’appuntamento è per domenica 7 aprile, dalle 10 alle 12 presso l’ASD Spirit Warrior OCR Boot Camp, in via delle Camomille 9 ad Ardea, gestita con passione da Stefano ed Elisa. I partecipanti avranno l’opportunità di affrontarsi, su un’area di diecimila metri quadrati, nel mondo delle corse OCR/Spartan con un evento ufficiale Spartan Race diffuso in tutta Italia e nel mondo. Grazie all’ospitalità dell’ASD Spirit Warrior OCR Boot Camp, i partecipanti provenienti da tutto il Lazio affronteranno percorsi e ostacoli progettati per testare la loro resistenza fisica e mentale, sotto la guida dei due istruttori certificati spartan SGX, Stefano Schiavi, che gestisce e insegna al interno del associazione Spirit Warrior e Pablo Adrian Fogante responsabile e istruttore, entrambi con la passione per il mondo delle corse ad ostacoli OCR/Spartan.

“Al workout tour – spiega Stefano Schiavi – i partecipanti potranno superare le loro paure, come l’altezza, superando i loro limiti, vedere come affrontare un multirig, il nostro e di venti metri con varie prese, mettere alla prova la propria agilità superando i vari muri di diverse altezze, il tutto stando a contatto con molti altri atleti uniti dalla stessa passione per il mondo OCR Spartan e avere l’opportunità di incontrare ogni volta amici conosciuti sul campo gara grazie a questo meraviglioso sport. Ardea anche quest’anno grazie al campo Spirit Warrior ospiterà per la 4 volta consecutiva una tappa del campionato nazionale k1 OCR challenge targato Endas”.

Nel Spartan Workout in programma ad Ardea oltre agli organizzatori saranno presenti i due Ambassador ufficiali Spartan, Alessandro Marziali e Costantino Sacchetto. “Sarà l’occasione – spiega Sacchetto – per far conoscere tutte le tappe della competizione in chiave formativa e divertente e una nuova opportunità per promuovere lo stile di vita di un vero guerriero spartano, indistruttibile ad ogni ostacolo. Lo Spartan Workout Tour è un allenamento gratuito, organizzato e gestito da coach certificati Spartan SGX che sapranno darvi tutte le info e i consigli che vi serviranno a conoscere ed affrontare il fantastico mondo Spartan/OCR. Un invito aperto non solo a tutte le palestre interessate ad ampliare l’offerta sportiva maanche a chi vuole provare una nuova esperienza di vita che insegna soprattutto a non arrendersi mai, perché un vero spartano si rialzerà sempre con grinta ed entusiasmo”.

“E’ una grandissima opportunità – spiega Marziali – per far conoscere il mondo spartan a tutti i neofiti del campo. Con il workout tour si potranno ampliare le proprie conoscenze sugli ostacoli presenti in gara, e grazie ai coach superarli senza troppi problemi. Allo stesso tempo, si potranno conoscere nuove persone che dal nulla sono diventati veri e propri atleti in questo sport, che piano piano, sta facendo passi da gigante, considerando che già dalle olimpiadi di Los Angeles 2028 saranno presenti come disciplina nel pentathlon. Con le spartan race a mio avviso si riescono a superare i propri limiti, le proprie preoccupazioni e si riesce ad avere più coraggio ad affrontare la vita di tutti i giorni. Insieme a Costantino – continua Marziali – saremo pronti sia nei workout che nelle gare ad aiutare tutti i ragazzi che ne avranno bisogno, e perché no, alla finish line abbracciarli e dirgli ce l’hai fatta”.