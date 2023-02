Nettuno, lutto nel mondo dello sport: scompare Pasquale Mariola

È dovuto a un attacco cardiaco la morte improvvisa di Pasquale Mariola, 63 anni, molto conosciuto nell’ambito sportivo locale. Pasquale aveva giocato per anni con il Nettuno basket, diventando in seguito anche dirigente della società. Una passione, quella per il basket che non lo ha mai abbandonato. Come detto, si è trattato di una morte improvvisa: questa mattina Pasquale non si è presentato al lavoro e i suoi colleghi lo hanno cercato. Non riuscendo a contattarlo hanno avvertito il fratello che si è recato nell’abitazione trovandolo purtroppo senza vita. Sul posto anche il medico legale che ha accertato si sia trattato di un attacco cardiaco.

I funerali di Pasquale Mariola saranno celebrati giovedì 16 febbraio alle ore 11:00 nel santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nettuno.