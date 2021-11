Concorso “Giampiero Coppola”, premiati gli studenti vincitori

Presso l’aula magna dell’IIS Apicio Colonna Gatti di Anzio/Nettuno si è svolta la cerimonia per la premiazione degli alunni vincitori della 2° Edizione del “Concorso Giampiero Coppola”. Promosso dalla dirigente scolastica del Liceo Pascal di Pomezia Laura Virli in collaborazione con le colleghe Valentina Paumgharden del Liceo Picasso di Anzio-Pomezia, Maria Rosaria Villani dell’Istituto Apicio Colonna Gatti, il Concorso Giampiero Coppola è nato dalla volontà di condividere il lutto che ha colpito la Dirigente scolastica del Circolo Didattico di Nettuno Renata Coppola portandole via il fratello Giampiero il 6 aprile 2020, vittima del covid.

Il tema del concorso “Quale valore dare al senso di cittadinanza dopo il coronavirus” ha coinvolto gli studenti nella creazione di lavori originali ed emozionanti al fine di sensibilizzare l’intera comunità scolastica dell’Ambito 16 della Regione Lazio sulle responsabilità e gli effetti dei nostri singoli comportamenti e testimoniare che la forza delle donne e degli uomini sta proprio nella loro capacità di ricominciare, di andare avanti con maggiore consapevolezza sul chi siamo e cosa potremmo e vorremmo essere. Vincitori del concorso per l’anno scolastico 2020-21 sono Manuel Sambito e Nicolò Pennino dell’IC Nettuno IV-Scuola Secondaria di Primo Grado, e Gabriel Adrian Ene e Michelangelo Rinaldi del Liceo Chris Cappell–Scuola Secondaria di Secondo Grado, ai quali è stato consegnato il premio offerto dalla Rete Minerva delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 16.