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Torneo internazionale Under 15 di baseball fase di qualificazione, le partite del 29 luglio

Da
Valentina Melis
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223
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  • Campo Tagliaboschi
    Ore 9:00
    China – Italy White
  • Campo Reatini Anzio
    Ore 9,30
    Alameda San Francisco – Italy Green
  • Campo Camusi Nettuno
    Ore 9:00
    Liga the club Madrid-Lazio Team U15
  • Campo Tagliaboschi
    Ore 13:00
    San Marino – Giappone
  • Campo Reatini
    Ore 16:00
    San Diego – Italy Red
  • Campo Camusi
    Ore 13:00
    Tea Italy – Fresno (USA)
  • Campo Tagliaboschi
    Ore 16,30
    Italy White – San Marino
  • Campo Camusi
    Ore 16,30
    Lazio Team U15 – Team Italy

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