Pallanuoto – Il giovane portiere Luca Grande lascia la Lazio e torna all’Anzio Waterpolis

Dopo l’arrivo dell’attaccante Giuseppe Gregorio, del centroboa Samuele Boezi e del difensore Mauro Voncina, alla corte del tecnico Tullio Apicella ecco tornare dalla Lazio il portiere Luca Grande, classe 2009. “Sono molto felice del ritorno a casa di Luca Grande – dice il presidente Francesco Damiani -, un ragazzo che ha cominciato nel nostro settore giovanile per poi andare a fare esperienza con la Lazio, dove ha conquistato ben due scudetti. Un atleta di Anzio che sicuramente rappresenterà al meglio la società e la città”. “Sono orgoglioso di iniziare questa nuova avventura in Serie A2 – le parole del giovane estremo difensore – e di farlo nella società in cui sono cresciuto, quella in cui mi sono innamorato della pallanuoto e che oggi mi ha offerto questa bella opportunità. Nel mio percorso ho avuto la fortuna di vivere esperienze formative nel settore giovanile della Lazio, imparando tanto e conquistando due campionati. Adesso torno a casa con ancora più entusiasmo, consapevole della responsabilità. Darò tutto me stesso per la squadra, per la società e per la città in cui vivo. Grazie a chi ha creduto in me. Non vedo l’ora d’iniziare”