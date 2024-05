Primi successi della stagione per i Lions Dolphins che vanno a vincere entrambe le gare sul diamante del Padule. La prima vittoria in garauno è di 12-7. Un match in pieno equilibrio dove la formazione toscana ha condotto in vantaggio fino al sesto inning per 7-6. Poi i tre punti realizzati dai Lions Dolphins sia al settimo che al nono attacco hanno fatto ribaltare largamente il punteggio con la conseguente vittoria. Da rilevare la grande prestazione di Sellaroli nel box di battuta: sei valide in sei turni. Il secondo confronto vinto 5-2 ha visto in grande spolvero il nuovo lanciatore dominicano Laurencio Vil Marcial, arrivato in settimana, che in sei riprese ha lasciato sul piatto di casa base 12 uomini e concesso solo due valide. Bravo anche il rilievo Matos Heredia (8 strikeout). I Lions Dolphins passano in vantaggio al quinto sui singoli di Sellaroli e Belardi spingendo a punto Passa e De Angelis (2-0). Al sesto la valida di Passa porta dalla seconda a casa Riccardo Visalli per la terza segnatura. Poi un lancio pazzo e una palla mancata del ricevitore segnano il 5-0. Il Padule accorcia le distanze all’ottavo inning sul singolo di Gentili che sponge a punto Parisi e Medina. Con questa doppia vittoria i Lions Dolphins lasciano la coda della classifica, dove ci rimane il Padule a quota zero.