Calcio – Falaschelavinio, Sergio Grimaldi è il nuovo responsabile del settore giovanile

Il Falaschelavinio ha annunciato, attraverso le sue pagine social, il nome del nuovo responsabile del settore giovanile: si tratta di Sergio Grimaldi. “Non potevamo fare scelta migliore affidando il settore giovanile a un uomo di campo, un allenatore molto preparato che nella sua carriera ha dimostrato di saper fare calcio e di far crescere calcisticamente i suoi giovani calciatori. La passione e la voglia di fare calcio sono le caratteristiche principali di Grimaldi e siamo convinti che riuscirà a trasmetterle anche agli allenatori del settore giovanile. Il suo curriculum da tecnico è di primo ordine. Ha iniziato nel Testaccio per poi passare alla Romulea, una delle società più blasonate della capitale dove ha allenato per otto stagioni guidando Giovanissimi e Allievi Elite. Successivamente ha guidato la Juniores Nazionale del Maccarese. Dopo il possibile salto in Serie B, una parentesi con la prima squadra dell’Atletico Roma in Prima Categoria. La carriera di Grimaldi si è spostata nella nostra zona e, per due stagioni, ha allenato i Giovanissimi del Falasche, con la precedente gestione. Dopo una parentesi a Nettuno, è tornato a Villa Claudia. Nella prima stagione ha raggiunto la semifinale di Coppa Lazio con la Juniores Elite, salvata nel campionato successivo. Quest’anno ha guidato l’Under 14 provinciale, attualmente terza e con la possibilità di conquistare i regionali. Siamo fiduciosi e convinti della nostra scelta per le qualità umane e calcistiche, buon lavoro mister”.