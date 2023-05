Vinti 7 milioni di euro con i Gratta e Vinci

I gratta e vinci continuano a regalare tante gioie ai fortunati italiani che decidono di tentare la sorte e provare a cambiare radicalmente la loro vita. Nella maggior parte dei casi restano con un pugno di mosche, a volte trovano dei premi minori che rallegrano la giornata o fanno passare un bel momento, e solo a volte i premi riescono a risolvere problemi ben più consistenti.

Succede però di rado, ma con frequenza sempre maggiore, che la dea bendata decida di premiare qualche giocatore a caso. Magari di quelli che decidono di comprare uno dei gratta e vinci online affidabili, oppure un giocatore sporadico che, travolto dalla curiosità o da un certo sesto senso, acquista per la prima volta un biglietto.

Non sappiamo quale sia il caso dei biglietti di cui parleremo in questo articolo. Sappiamo solo che si tratta dei classici gratta e vinci cartacei comprati dai rivenditori autorizzati. I vincitori sono, infatti, ancora sconosciuti, protetti dall’anonimato per evitare (come nel famoso film Al Bar dello Sport) di essere braccati da amici e parenti in cerca di un pezzo di torta.

Il primo vincitore di cui parleremo ha portato a casa ben 5 milioni di euro grazie al biglietto “Il Miliardario Maxi”. L’acquisto è stato registrato nella provincia di Matera, sulla Strada Statale 99 km 13.576, probabilmente al “Caffè Gallitelli” presso il motel “La Sosta“. La Basilicata si conferma regione fortunata: il 17 aprile scorso, infatti, è stata centrata una vincita di 1 milione di euro al MillionDay dopo che già febbraio aveva dato tanto.

Il Miliardario Maxi fa parte dei biglietti di fascia alta, con costo unitario pari a 20€. Una cifra non proprio alla portata di tutti, ma che permette di ricevere premi fino a 5 milioni di euro passando per 2 milioni, 100 mila, 50 mila, 10 mila, 1.000, 500, 200, 100, 50, 40 e 20 euro. Certo, la probabilità di trovare il premio massimo non è proprio alta: solo 1 biglietto su 9.360.000 venduti garantisce i cinque milioni di euro. Vale a dire una percentuale dello 0,000010%.

Più alta, invece, la probabilità di trovare premi da 501€ a 10.000€, pari a 1 biglietto ogni 1.488 venduti (0,067%). Per i premi più bassi, infine, la percentuale sale al 13,35%, vale a dire 1 biglietto ogni 7,49 venduti.

Dicevamo, però, dei sette milioni vinti nella settimana di riferimento. I 2 milioni di euro restanti sono stati incassati a Torino, presso la Tabaccheria di Verrua Antonio in Visa Tripoli, 7/F, da un altro anonimo vincitore. Anche in questo caso non si conosce l’identità del fortunato giocatore, ma si conosce il grattino vincente. Si tratta di Super Numerissimi, il nuovo gratta e vinci da 10€ che consente di vincere il premio massimo di 2 milioni di euro.

Gli altri premi presenti in questo biglietto vanno da 10€ minimo passando per 15, 30, 50, 100, 300, 500, 1.000, 3 mila, 5 mila, 10 mila, 30 mila e 100 mila euro. Anche per questa tipologia di ticket la probabilità di vincere il premio massimo non è delle più favorevoli: 1 biglietto ogni 8.640.000 venduti risulta vincente, con una percentuale dello 0,000011%. Più facile, anche in questo caso, puntare ai premi intermedi, con quelli fino a 500€ che hanno una percentuale del 13,00% (vale a dire 1 ogni 7,69 venduti).

Insomma, una fortuna non da poco vincere il premio massimo. Ma è pur vero che a qualcuno, prima o poi, dovrà pur capitare. E se è vero che chi non risica non rosica, è anche vero che giocare con consapevolezza aiuta a non creare troppe aspettative sulle lotterie istantanee e rimanere sempre con i piedi per terra.