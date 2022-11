Screening gratuito per rilevare l’epatite C: ecco come prenotare

L’epatite C è una malattia infettiva causata da un virus che colpisce il fegato, provocandone l’infiammazione. L’Hcv, solitamente, viene trasmessa tramite contatto diretto con sangue infetto (ad esempio, tramite lo scambio di siringhe tra tossicodipendenti o, come succedeva in passato, con le trasfusioni) e in forma più rara, ma comunque possibile, attraverso il contagio sessuale.

Per dei maggiori controlli, l’Asl Roma 6 ha indetto un programma regionale per lo screening apposito a rilevare le infezioni da epatite C non ancora diagnosticate e avviare le persone alla valutazione per il trattamento farmacologico gratuito.

La visita è rivolta alle persone nate tra il 1 gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989 iscritti al Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ossia coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione Lazio o che sono in possesso del codice STP (stranieri temporaneamente presenti).

Per ricevere ulteriori informazioni e prenotare il posto, basta cliccare sul seguente link: