Dopo il successo di ieri sul Canalicchio Catania, nel secondo incontro della Poule Scudetto l’ADJ Nettuno perde si stretta misura contro il Napoli per 3-2. In una gara bella e combattuta, i nettunesi hanno tenuto testa alla formazione napoletana che tra le sue fila ha il giocatore anziate (e azzurro) Marco Giordani. La doppietta del brasiliano Ryan non è stata sufficiente all’ADJ Nettuno di evitare la sconfitta. Domani i nettunesi scenderanno sulla sabbia alle ore 14.45 per il terzo match della prima tappa di Catania per affrontare la Sicilia ferma a quota zero in classifica. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ELEVENSPORTS della Lega Nazionale Dilettanti.

ALSA LAB NAPOLI-ADJ NETTUNO 3-2 (2-1; 0-0; 1-1)

Alsa Lab Napoli: Merola, Guadagno, Cuomo, Rafinha, Sciacca, Palmacci, Moxedano, Palma, Bokinha, Gaudino, Giordani Marco, Caruso. All: Amorosetti

ADJ Nettuno: Giordani Andrea, Miola, Bryan, Cirilli, Maccione, Trippa, Perez, Giordani Valerio, Scarsella, Giusto, Ryan, Poltronetti. All: Lauri

Arbitri: Pancrazi di Ragusa e Pizzol di San Donà di Piave

Reti: 2’pt Palmacci (Na), 6’pt Ryan (Ne), 12’pt Bokinha (Na); 11’tt Giordani (Na), 11’tt Ryan (Ne)

Ammoniti: Palma (Na), Lauri (Ne)

Classifica POULE SCUDETTO: Pisa 6 punti; Catania, Terracina, Farmaè Viareggio, ADJ Nettuno, Alsa Lab Napoli 3; Happy Car Samb 2; Sicilia, Canalicchio Catania 0