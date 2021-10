Bodyboard, Genesio Ludovisi si ferma al quarto round del Frontón King

Si conclude al quarto round l’avventura del nettunese Genesio Ludovisi al Frontón King, la tappa del World Tour di bodyboard che assegnerà il titolo di campione del mondo della disciplina nella bellissima cornice di Gran Canaria. Dopo la grinta dimostrata durante tutto il torneo, Genesio si è dovuto arrendere all’esperienza degli atleti di casa, che hanno potuto sfruttare al meglio la conoscenza delle onde del Frontón. Ora nel mirino il titolo italiano, che si disputerà a Levanto, in Liguria, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 30 dicembre, in base alle condizioni del mare. Per le competizioni internazionali, appuntamento al 2022, quando il calendario tornerà ad essere completo, includendo location come Cile, Brasile ed Australia.