Giuseppe Barone si conferma campione d’Europa per la seconda volta consecutiva nella Course Race categoria Heavy. Dopo aver conquistato il titolo continentale nel 2019 ad Hoorn, in Olanda, l’atleta anziate in forza al Circolo Canottieri Aniene ha bissato il successo europeo nelle acque della città francese Saint Cyr Sur Mer (nel 2020 la competizione non si è svolta per causa del Covid). Delle otto prove del campionato Europeo Giuseppe Barone è arrivato sette volte primo e una volta quarto. Sul podio dietro di lui Hanse Van Aanholt dei Paesi Bassi e terzo l’italiano Angelo Usai. “E’ una grande soddisfazione – sono le parole del nuovo campione d’Europa – Un successo cercato e preparato con mesi di allenamento, di dieta e di uscite in mare con tutte le condizioni atmosferiche. Sensazioni perfette e una figlia da seguire e coccolare alla sua prima esperienza internazionale. E’ stato un campo dì regata difficile con raffiche di vento fino a 20 nodi e buchi di vento da evitare. La differenza è stata nella velocità nell’andatura di poppa dove riesco a dare il meglio. Ora manca la Long Distance dove ancora sono campione del mondo in carica. Vediamo quello che succede“. Infatti domani gareggerà nella Long Distance dove attualmente è detentore del titolo mondiale conquistato nel 2019 a Torbole, sul Lago di Garda. Ricordiamo che è anche in testa alla classifica mondiale nella categoria Legend Overall e sesto in quella assoluta. Ottimo anche l’esordio della figlia Benedetta, dodici anni (anche lei del Circolo Canottieri Aniene), nel campionato Europeo Youth che ha conquistato la seconda posizione nella categoria Juniores ed è nova nella classifica generale femminile chiudendo sei prove su otto.