Per fortuna Mirko Loreti è stato dimesso dall’ospedale San Camillo di Roma ed è tornata a casa. Il calciatore nettunese in forza al Falaschelavinio, ieri, durante uno scontro di gioco nella semifinale di Coppa Lazio Under 19 contro la Vigor Perconti, aveva violentemente sbattuto la testa sul terreno che gli aveva causato successivamente dei problemi agli arti superiori e inferiori. il quadro clinico del ragazzo aveva costretto i sanitari del 118, intervenuti sul posto, il trasferimento al San Camillo di Roma con l’eliambulanza che è atterrata sul campo di gioco di Villa Claudia. Le analisi effettuate nel nosocomio capitolino hanno escluso fortunatamente delle complicazioni e il giovane calciatore è stato dimesso. “Sono tornato da poco a casa, per fortuna tutto bene ho solo un po’ di mal di testa, per il resto tutto bene, grazie a tutti per il pensiero” ha detto Mirko Loreti.