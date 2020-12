Dopo circa tre anni di lavoro doveva entrare in funzione entro la fine del 2020. Cosi avevano promesso gli entri preposti. Invece non sarà così. I residenti della zona Casello 45 che racchiude il confini dei territori di Aprilia, Anzio e Nettuno dovranno attendere il nuovo anno per vedere l’apertura del nuovo sottopassaggio. A comunicarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Aprilia Luana Caporaso nel proprio profilo facebook a seguito dell’incontro avvenuto prima di Natale con gli enti coinvolti. Ieri mattina (21 dicembre ndr) eravamo stati convocati da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), insieme a Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale, per stabilire una data definitiva per l’apertura del sottopassaggio – scrive Luana Caporaso – ma nonostante nell’ultimo incontro effettuato a metà ottobre si era decisa in maniera chiara la strada da percorrere per far sì che l’apertura avvenisse entro la fine dell’anno, l’impegno di Città Metropolitana di Roma Capitale è venuto meno, in quanto tutte le procedure di loro responsabilità ad oggi non risultano essere state concluse, al contrario di quanto di competenza degli altri enti che hanno accolto e sistemato tutte le criticità da noi segnalate più volte. Ad oggi ci troviamo nuovamente bloccati a causa delle lungaggini burocratiche e il disinteresse da parte di Enti che non vivono quotidianamente le difficoltà che stanno subendo i nostri cittadini. Continueremo a sollecitare quotidianamente tutti gli enti coinvolti per far sì che l’iter venga terminato al più presto, così da mettere fine a questa assurda vicenda e aprire definitivamente il sottopassaggio. Ho trovato giusto rompere il silenzio, per continuare in totale trasparenza a tenere aggiornati i cittadini e i comitati”. Dopo queste parole dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Aprilia, è scattata ovviamente la rabbia dei residenti e dei comitati di quartiere della zona e in particolare “Consorzio Casello 45” e il “Nuovo Comitato di Quartiere Sandalo”. Residenti che dovranno ancora percorrere con i propri mezzi (fino a quando non si sa) strade secondarie con tutte le difficoltà del caso.