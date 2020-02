Grande successo per gli studenti dell’istituto “Trafelli” di Nettuno che al One Day Agorà Science Contest, la maratona della scienza, svoltasi la scorsa settimana a San Severo in provincia di Foggia, hanno conquistato il successo nella categoria Fisica. A conquistare il successo la squadra firmata dagli studenti Valeria Vitolo (5B Liceo), Michele Ariganello (5B Liceo), Gianmarco Onori (5C liceo), Riccardo Dominici (5C liceo) accompagnati dal Professor Francesco Giordano.

Gli studenti sono stati accolti con gioia e grande entusiasmo dalla Dirigente scolastica professoressa Alessandra Savarese, che sin da subito ha creduto nella partecipazione alla Maratona delle scienze, consapevole dell’importanza della valorizzazione di eccellenze presenti nell’Istituto Trafelli.

Entusiasti i cinque studenti che hanno ottenuto il successo in una gara nazionale di grande prestigio nella categoria Fisica. L’altro risultato straordinario è che si sono classificati terzi assoluti nella finale complessiva che oltre alla Fisica prevedeva anche le prove di astronomia, biologia, chimica e informatica. Il “podio” ottenuto a San Severo ha consentito agli studenti del “Trafelli” di Nettuno di ottenere anche l’invito a visitare l’acceleratore di particelle al CERN di Ginevra.

La maratona si è svolta su temi scientifici e ha coinvolto 160 studenti provenienti da tutta Italia che hanno così avuto modo di condividere questa straordinaria esperienza e intessere relazioni che hanno i presupposti per diventare rapporti d’amicizia.

La descrizione delle 24 ore passate in un Palasport, dove hanno espresso tutte le loro competenze scientifiche, tecniche e trasversali concedendosi solo qualche ora di riposo dormendo a staffetta nei sacchi a pelo, ha prodotto alla fine “l’idea giusta” per un problema che, a detta loro, “…non aveva una soluzione, perché bisognava trovare la giusta domanda e non la soluzione giusta!”.

Nonostante la irrealtà del percorso, il team studenti si è organizzato sin da subito; prima organizzandosi in coppie per la raccolta delle informazioni, poi in perfetta sinergia, hanno fatto brain storming e creato l’idea innovativa, grazie anche alle competenze scientifiche, nella comunicazione e nella grafica digitale che hanno convinto, con l’ottenimento delle medaglie e targa, il Professor Valerio Rossi Albertini primo ricercatore del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, docente di Fisica presso l’Università Tor Vergata di Roma e noto divulgatore scientifico.

La dirigente scolastica dopo aver abbracciato e ringraziato gli studenti, ha sottolineato come i docenti che hanno curato la loro preparazione specifica, prof. Xenia De Lucia e prof. Francesco Giordano nell’ambito del progetto “Gare e Concorsi”, abbiano saputo istruire i concorrenti “…attraverso compiti di realtà, nell’osservanza assoluta della riforma della scuola, ancora in atto, che prevede la soluzione di situazioni – problema quanto più possibili vicini al mondo reale, da risolvere attraverso conoscenze e abilità, con capacità di problem-solving e abilità relazionali.”

La dirigente ha poi fatto riferimento anche alla componente docente dei consigli delle rispettive classi in quanto senza il contributo di tutti i professori non sarebbe stato possibile sviluppare e potenziare le competenze che li hanno portati al successo.

“L’Istituto – spiega la dirigente scolastica Savarese – deve affermarsi sempre più, come in questa occasione, come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva”.