Giuseppe Barone è il nuovo campione del mondo di windsurf della Long Distance nella categoria Heavy. L’atleta anziate, appartenente al Circolo Canottieri Aniene, conquista la medaglia d’oro a Torbole su Garda, nel Trentino. Dietro di lui si é piazzato secondo l’australiano Nick Bez e terzo l’olandese Andrè Korver. Tra l’altro al sesto posto (e secondo degli italiani) è arrivato l’altro anziate Stefano Creti. Giuseppe Barone ha anche conquistato la medaglia di bronzo nella distanza Course. “La soddisfazione di aver vinto la Long Distance è enorme – ha detto il neo campione del mondo – ed è stato un dispiacere non aver vinto anche il Course ma le condizioni del lago di Garda sono state veramente proibitive. Il primo giorno ci sono stati 25 nodi di vento che hanno sicuramente favorito gli australiani e il tedesco che è un medagliato olimpico. Con queste condizioni di vento si trovano a loro agio e quindi hanno avuto la meglio sulla distanza corta, mentre noi ci alleniamo sempre con il vento più debole. Lo scorso anno avevo vinto la Coppa del Mondo – continua Giuseppe Barone – e quest’anno il Campionato del Mondo che è tutta un’altra cosa anche perché erano presenti più di 20 nazioni arrivate da diverse parti del pianeta. Quindi la gioia è grande in un campionato veramente difficile conclusosi nel migliori dei modi. Da domani ci alleneremo per il prossimo mondiale di Perth, in Australia”. E da campione del mondo in carica.