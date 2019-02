Nettuno, commerciante in difficoltà chiede aiuto alla città

Chiede aiuto alla città. Non è passato inosservato su Facebook l’accorato appello di Roberto Marchetti titolare dell’attività Ferramenta Brico in via Vittorio Veneto a Nettuno.

“Per non fare fallimento con la mia attività la Ferramenta Brico via Vittorio Veneto – scrive sulla propria pagina Facebook – chiedo con urgenza una mano per non sprofondare… nessuna istituzione mi ha voluto aiutare; ribadendo che non ho nessun problema sono pulito in tutto, se qualcuno conosce un agenzia o altro per avere un prestito con cambiali o altro modo… nella zona di Anzio, Nettuno, Latina o Aprilia. Grazie a chi mi può aiutare”.

Sono già tanti i messaggi di solidarietà giunti dai vari gruppi facebook di Nettuno, moltissime anche le persone che si sono messe a disposizione per aiutare Roberto Marchetti. Un vero e proprio tam tam sui social perché, come scrivono in parecchi “non si lascia un nettenese in difficoltà“. L’appello è di andare nei prossimi giorni a fare acquisti nella ferramenta Brico.