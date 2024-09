Benedetta Barone è per la seconda volta consecutiva campionessa del Mondo nella categoria Juniores vincendo a Girona, in Spagna, due medaglie d’oro nell’Overall Under 15 e Under 19, arrivando davanti a trecento concorrenti provenienti da trenta nazioni. Inoltre è giunta quinta nella Overall femminile. La giovane atleta anziate fa dunque il bis dopo aver vinto già il titolo iridato nel gennaio scorso con due ori nelle acque dello Swan River di Perth, in Australia (in più anche due medaglie d’argento). Il suo è stato comunque fino adesso un 2024 da incorniciare per essersi anche laureata a giugno campionessa d’Europa nel lago di Torbole, nel Trentino. A Girona è stato protagonista pure il papà Giuseppe Barone, anche lui per la seconda volta campione del Mondo (la prima volta fu a luglio 2019 a Torbole) vincendo l’oro nella Overall della categoria Pesanti, oltre a un’argento nella Long Distance sempre nella categoria Pesanti.