La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto i nove gironi della serie D della prossima stagione che partirà domenica 8 settembre. L’Anzio è stato confermato nel girone G dove sono presenti formazioni laziali, sarde e campane. Gli avversari dei biancazzurri sono: Atletico Uri, Cassino, Cos Sarrabus Ogliastra, Cynthialbalonga, Flegrea Puteolana, Gelbison, Guidonia Montecelio, Ilvamaddalena, Olbia, Paganese, Real Monterotondo, Romana, Sarnese, Sassari Lattedolce, Savoia, Terracina e Trastevere. Tra le curiosità è notizia di oggi che nella squadra dell’Olbia, allenata da Marco Amelia, giocherà il duttile centrocampista offensivo Cristian Totti, il figlio della leggenda della Roma, dopo essere stato fino a ieri un giocatore del Matera, sempre in serie D. Poi la scelta di risolvere il contratto e trasferirsi in Sardegna. E’ stato confermato il format del campionato che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). La novità assoluta è invece il passaggio da quattro a tre del numero degli under obbligatori previsti da regolamento (un 2004, un 2005 e un 2006). Infine l’Anzio in questo avvio di preparazione ha effettuato due amichevoli. La prima contro il Latina finita a reti inviolate e la seconda contro la Nuova Florida con la sconfitta per 2 a 1,