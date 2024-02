Cinema e Casinò: come il cinema italiano ha raccontato il mondo del gioco d’azzardo

In questo articolo, parleremo del cinema italiano e del suo storico rapporto con il mondo del gambling

Ti sei appena seduto sul divano, hai cercato quel vecchio film di Fellini… e hai tranquillamente assaporato la Dolce Vita dei signori romani del secolo scorso. Proprio a metà della pellicola, ti sei imbattuto nella rappresentazione del casinò fatta da Fellini: un luogo di glamour e ricchezza, dove i personaggi sorseggiano champagne, incontrano celebrità e discutono di politica.

Non ti sei sorpreso: fin dal secolo scorso, il cinema italiano ha rappresentato in modi unici e variegati il gioco d’azzardo. Nei film di Fellini, ad esempio, il casinò è ritratto come un luogo di lusso, e il gioco d’azzardo come un passatempo per le personalità dedite all’ozio e al divertimento. In Gomorra, invece, il casinò è stato rappresentato in maniera completamente diversa: come un luogo di corruzione, sfruttato dalla criminalità organizzata per riciclare il denaro o acquisire nuova ricchezza.

All’interno dell’articolo, parleremo del rapporto tra il cinema e il mondo del casinò, con un occhio di riguardo per il cinema italiano e per quello americano.

Azione!

Da lunghissimi anni, il mondo del gambling e dei casino è entrato a far parte della nostra vita. Che sia per un giro alle slot o per una partita a poker, tutti noi amiamo scommettere nei casinò online o in quelli fisici, per assaporare il fascino del gioco d’azzardo.

Come non tutti sanno, c’è un rapporto privilegiato tra la cultura cinematografica italiana e il gambling. Già nei film di Fellini, per esempio, il casinò veniva rappresentato come un luogo di lusso ed eleganza, in cui le celebrità si recavano per sorseggiare champagne e concedersi una partita di poker.

E cosa dire di Gomorra? Nella nota serie italiana, tratta dal libro di Roberto Saviano, il casinò è un luogo di corruzione, sfruttato dai criminali per riciclare il denaro o acquisire nuova ricchezza. Ma anche in altri film italiani il casinò è stato rappresentato in maniera inedita: pensiamo per esempio al film “Lo Spazio bianco”, in cui il casinò è utilizzato come metafora del cambiamento interiore dei protagonisti.

Oltreoceano: il casinò e l’America

Anche in America, il casinò è stato rappresentato in maniera privilegiata dalla Settima Arte. Pensiamo per esempio ai film di James Bond: spesso e volentieri ambientati proprio nel lussuoso ed elegante mondo dei casinò. Quel mondo che ancora oggi è possibile assaporare, recandosi in una delle quattro sale da gioco ufficiali del nostro Paese.

Ma ci sono moltissimi altri titoli sull’argomento:

21: nota pellicola sul blackjack, racconta di un gruppo di giocatori che imparano a truccare le partite contando le carte;

nota pellicola sul blackjack, racconta di un gruppo di giocatori che imparano a truccare le partite contando le carte; Ocean Eleven: film dedicato al poker e alle rapine.

Tutti questi film, non si limitano a inserire i casinò all’interno della trama, ma li utilizzano come strumento metaforico per raccontare i cambiamenti sociali e politici della nostra epoca.

Il gambling online, oggi

Da svariati anni, il casinò tradizionale ha lasciato il posto a quello digitale. Si tratta di una forma di divertimento più accessibile, poiché i giocatori possono accedere alle piattaforme di gambling direttamente da casa propria, fruendo così del poker e delle slot in ogni momento e pressoché ovunque.

Se si vuole assaporare il lusso dei casinò tradizionali, su queste piattaforme è possibile dedicarsi al casinò live, che replica in tutto e per tutto l’atmosfera di una sala da gioco reale. Se invece siete appassionati di cinema, potrete optare per le slot a tema cinematografico, ad esempio ispirate al Mago di Oz o ad altre pellicole che hanno fatto la storia.

