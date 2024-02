Ludopatia, domani un incontro a Villa Adele

È partito da Anzio ma proseguirà a Nettuno il progetto finanziato dalla Regione Lazio “Punta sulla vita! Rompi la dipendenza e ritorna a vivere” che si è affidata ad un gruppo di psicologi per contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo; bingo, lotto, slot, gratta e vinci, scommesse sportive e giochi online.

Il progetto, che può contare sul sostegno del Movimento Italiano Genitori (Moige), approderà domani venerdì 9 febbraio nella biblioteca di Villa Adele ad Anzio dove due psicologhe della regione, Giulia Tiriticco e Valentina Gili, incontrerà i cittadini per dare loro preziosi consigli. Si tratta di un servizio di consulenza gratuita dedicato a chi pensa di avere un problema con il gioco d’azzardo e non riesce ad uscirne fuori. Il progetto prevede anche la costituzione di gruppi di auto mutuo soccorso per un confronto di esperienze utile a liberarsi dalla dipendenza dalle scommesse.

“Con la mia collega – spiega la psicologa Giulia Tiriticco – ci occupiamo principalmente dei territori di Anzio e Nettuno dove da tempo svolgiamo unità di strada divulgando il nostro servizio e consulenza gratuita. Il 9 febbraio andremo a Villa Adele ad Anzio, ma poi faremo consulenza anche in una scuola Nettuno”.

Per raggiungere gli obiettivi fissati, la Regione Lazio si è affidata ad un gruppo di psicologi e psicoterapeuti ai quali sono state assegnate delle aree specifiche. “Il progetto è molto importante – spiega la dottoressa Tiriticco – perché ha come finalità quella di combattere un fenomeno, quello delle scommesse, che ha grave impatto sulla salute fisica, mentale, emotiva e anche finanziaria dei giocatori d’azzardo con ricadute devastanti sulle famiglie, come purtroppo accaduto in numerosi casi”.