È venuto a mancare all’età di 83 anni Luigi “Gigi” Colantuono, notissimo commerciante di Nettuno che aveva fondato il negozio di articoli sportivi e abbigliamento “Valeri Sport” in piazza Mazzini a Nettuno. Era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale “Riuniti” di Anzio. Nelle ultime ore le sue condizioni di salute si erano aggravate. Con Gigi Colantuono se ne va un commerciante illuminato, che negli anni aveva trasformato la piccola merceria, dove si vendevano anche giocattoli, degli zii Ada Venturi e Gaetano Valeri in piazza Mazzini, in un negozio di abbigliamento e attrezzatura sportiva di grande successo conosciuto in tutta la regione. Negli anni aveva implementato l’attività commerciale con brand di abbigliamento di prim’ordine come Tod’s, Fay, Cucinelli, tanto da trasformare “Valeri Sport” in un punto di riferimento per tanti clienti che da tutto il Lazio venivano a Nettuno per fare acquisti. Insomma, un fiore all’occhiello del commercio nettunese. Gigi Colantuono è stato un personaggio straordinario, amante di Nettuno, sempre prodigo di consigli verso chi si recava nel suo negozio per fare acquisti che riguardassero in particolare il tennis e lo sci: dove potevi stringere o sostituire le corde di budello della racchetta, o magari sciolinare gli sci prima di partire per la settimana bianca. E i suoi consigli erano sempre preziosi. Per lunghi anni aveva anche gestito con successo il circolo tennis “Villa Borghese”. E proprio il tennis è stata la sua grande passione: uno sport che ha praticato anche a buoni livelli. E non ha mai smesso di seguirlo in televisione, fino alle ultime gesta di Sinner. Negli ultimi anni la decisione di lasciare l’attività che è stata rilevata da alcuni suoi ex dipendenti. I funerali di Gigi Colantuono saranno celebrati domani, mercoledì 27 dicembre, alle 11,30, presso il santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nettuno. Alla famiglia Colantuono, in particolare alla moglie Rosanna e alla figlia Simona, vanno le più sentite condoglianze del direttore e la redazione del Granchio.