Una partita combattuta nei primi tre tempi, poi l’Anzio nel finale ha dovuto cedere il passo alla Lazio e incassare l’ennesima sconfitta della stagione. I biancazzurri si sono presentati con il nuovo allenatore Apicella in panchina che in settimana è subentrato Mammarella. La partenza è stata a favore dei padroni di casa con le reti in superiorità numerica di Ferrante e Droghini. Nel mezzo la rete laziale di Baricelli in posizione di centroboa (2-1). Nella seconda parte la Lazio pareggia con il diagonale di Costanzo e Bucan effettua il sorpasso a seguito di un’errore degli anziati (2-3). I gol di Rak (da fuori) e di Calcaterra (diagonale potente) riportano l’Anzio in vantaggio (4-3). Il terzo atto si apre con la rete di Vittorioso dopo essere lasciato solo (4-4). Il rigore parato da Leoni a Dominici lascia intatto il punteggio. Calcaterra con l’uomo in più riporta in vantaggio i suoi. Costanzo pareggia e Rak in superiorità numerica segna il 6-5. Nell’ultimo tempo la Lazio ha il sopravvento sull’Anzio. Costanzo con il tiro da fuori pareggia e Bucan allunga con i due tiri di rigore (6-8). Il “sottomano” di Calcaterra riapre le speranze (7-8) e la rovesciata in posizione di centroboa di Leporale mette fine al match a favore della Lazio (7-9). Dopo questo turno il campionato di A2 si ferma e riprenderà il 13 gennaio con l’Anzio che giocherà nella vasca dell’Acquachiara che si trova cinque punti sopra agli anziati.

ANZIO WATERPOLIS-S.S. LAZIO NUOTO 6-9 (2-1, 2-2, 2-2, 1-4)

ANZIO WATERPOLIS: M. Serra, C. Campolongo, A. Musco, L. Rak 2, A. Mauriello, E. Calcaterra 3, M. Ferrante 1, G. Barberini, D. Boezi, R. Pisa, N. Fratarcangeli, L. Droghini 1, E. Leoni, De Luca. All. T. Apicella

S.S. LAZIO NUOTO: F. Piccionetti, A. Barigelli 1, F. Dominici, G. Giacomone, A. Olivi, N. Troiani, N. Bucan 3, A. Costanzo 3, M. Leporale 1, A. Vittorioso 1, N. Gatto, A. Nenni, Y. Pannaccio, D. Tresa. All. D. Ruffelli

Arbitri: Carrer e Rotunno

Note: Uscito per limite di falli Boezi (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Anzio Waterpolis 2/9, SS Lazio Nuoto 0/6 + tre rigori. Leoni (A) para un rigore a Dominici (L) nel terzo tempo. Spettatori 150 circa.