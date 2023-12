Venerdì 8 dicembre presso lo Stadio del Nuoto di Anzio si svolgerà la quinta edizione del Memorial “Franco Baccini”, storico giocatore e poi allenatore di tanti giovani atleti che poi hanno seguito le sue orme. Il format è sempre lo stesso da anni: 16 formazioni Under 12 tra le migliori realtà laziali e squadre provenienti dal centro Italia che con le loro prime squadre partecipano ai campionati di serie A2 e B. I piccoli atleti si sfideranno dalla mattina suddivisi in quattro gironi per poi dare vita alla fase finale nel pomeriggio partendo dai quarti di finale sino a decretare la squadra vincente. Per la prima volta ci sarà una squadra composta da sole bambine (Aquademia rosa). L’evento come ogni anno è organizzato dalla Polisportiva Delta e a capo dell’organizzazione c’è l’ex giocatore dell’Anzio Francesco Zangari che ha detto: “Mi fa molto piacere organizzarlo ad Anzio dove ho giocato per dieci anni e vissuto per dodici. Il nostro club vuole ringraziare l’Anzio Waterpolis e il presidente Francesco Damiani per aver messo a disposizione l’impianto per questa manifestazione“. Ci sono anche le parole del presidente Fabio Baccini. “Per la quinta volta sono contento di essere riuscito ad organizzare un’evento del genere in memoria di mio padre – ha detto il patron della Polisportiva Delta – e poter così vedere oltre 200 bambini con le loro famiglie in piscina a divertirsi. Questo rispecchia i valori dello sport che da anni la Polisportiva Delta prima con lui e ora con me e i miei collaboratori porta avanti con passione“. Le squadre partecipanti sono: Polisportiva Delta, Castelli Romani, Rari Nantes Florentia, Anzio Waterpolis, Aquademia, Aquademia rosa, Rari Nantes Perugia, Zero9, Libertas Roma Eur, Olympic Roma, Osimo Pirates, Lazio Nuoto, Ambra Nuoto 2000, Roma Nuoto, Frosinone Pallanuto, Tyrsenia.