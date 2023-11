Baseball – Alfonso Gualtieri nuovo presidente del Comitato regionale

Il presidente dei Lions Nettuno baseball Alfonso Gualtieri è stato eletto a Roma nuovo presidente del Comitato regionale baseball e softball. Subentra al presidente uscente che aveva rassegnato le dimissioni prima della scadenza dell’incarico, prevista per l’autunno del 2024. Alfonso Gualtieri è stato eletto con 427 voti su 427, in quanto unico candidato, punto di riferimento del movimento laziale. Si tratta di una presidenza ponte. Il nuovo presidente resterà infatti in carica fino a dopo le olimpiadi di Parigi 2024, quando tutte le federazioni saranno chiamate a rinnovare le presidenze dei comitati regionali. Un incarico prestigioso che ha visto l’intero movimento sportivo regionale convergere sul suo nome.

“Desidero esprimervi profonda gratitudine per la fiducia riposta al sottoscritto – si è rivolto alle società sportive il neo presidente Gualtieri – indicandomi come portavoce di tutte le società del Lazio. Onorato della stima che mi avete dimostrato e per aver creduto nelle mie capacità. La carica che mi è stata assegnata è per me fonte di grande motivazione.

La promessa che desidero fare ad ognuna di voi è quella di lavorare con impegno e dedizione per riportare in auge il Baseball e il Softball laziale. Sono certo che sarà un anno di duro lavoro, ma con la collaborazione di tutti riusciremo a toglierci molte soddisfazioni. In bocca al lupo per l’anno sportivo a cui stiamo andando incontro”.