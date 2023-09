Nettuno piange la scomparsa di Luigi Noro, “Gigiotto”

Una notizia che non avremmo mai voluto dare. Ha lottato per due mesi Luigi Noro, “Gigiotto” per tutti. Se ne è andato questa mattina alle 6. Era ricoverato da alcuni giorni in un centro di riabilitazione a Veroli dopo essere stato colpito da un’ischemia, ma non ce l’ha fatta a superare il trauma. Con Gigiotto se ne va un amico, un collega, una persona buona, sempre disponibile. Dipendente del poligono in pensione, è stato consigliere comunale nella fila della Dc e del Partito Popolare, giornalista pubblicista per tanti anni corrispondente del Corriere dello sport, dirigente sportivo del Nettuno baseball e del Nettuno calcio. La sua grande passione, il calcio, che lo ha portato a ricoprire ruoli dirigenziali anche al Latina. E poi la sua grande passione per la Lazio, la squadra per la quale tifava fin da bambino.

Il direttore e la redazione del Granchio si stringono con affetto alla moglie e alla figlia di Gigi in questo tristissimo e doloroso momento. Ciao Gigi!

I funerali saranno celebrati domani alle 15,30 presso la chiesa del Sacro Cuore a Nettuno