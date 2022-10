Le opere di Van Gogh in mostra a palazzo Bonaparte

Le sale di Palazzo Bonaparte, palazzo storico di Roma in Piazza Venezia 5, ospitano dall’8 ottobre 2022 fino al 26 marzo 2023 una delle maggiori collezioni dei capolavori di Vincent Van Gogh. L’esposizione percorre la vita tormentata dell’artista attraverso 50 opere, provenienti dal Museo Kröller Müller di Otterlo. La mostra descrive non solo una dimensione artistica tra le più apprezzate a livello universale, trasporta anche il visitatore nella vicenda umana di Van Gogh attraverso testimonianze biografiche, come le famose “Lettere” al fratello Theo.

Le vicende che caratterizzano la vita dell’autore sono fonte di ispirazione per la sua pittura, così come luoghi, città, personaggi, amici. I rapporti umani e con la natura circostante spingono il pittore verso un cambiamento profondo nell’uso del colore e delle tecniche, cambiamento che il visitatore sperimenta tramite la lettura guidata dei dipinti presenti in mostra.

Soggetti delle opere in esposizione, e più in generale coloro che hanno interessato lo sguardo creativo di Vincent durante la sua carriera, sono le persone comuni, tessitori, contadini. Le tele riflettono momenti dalla vita in Olanda, il soggiorno parigino, Arles, St. Remy e Auvers-Sur-Oise, descrivono i passi di un genio a lungo rimasto incompreso la cui arte è un viaggio segnato da delusioni e alimentato da sogni.

Palazzo Bonaparte, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma- Assessorato alla Cultura, ospita la mostra prodotta da Arthemisia, dedicata al celebre Vincent Van Gogh e ai suoi più conosciuti lavori fra i quali è possibile ammirare il famoso Autoritratto (1887).

Per informazioni e prenotazioni 068715111; www.mostrepalazzobonaparte.it oppure www.arthemisia.it