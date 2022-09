Softball – Le ragazze del Nettuno City giocano per la promozione in serie A2

Appuntamento fondamentale che segna una fantastica stagione per le ragazze del Nettuno Softball City.

Domani, domenica 18 settembre, saranno infatti impegnate nelle prime due partite della finale per la promozione in serie A2 contro il softball Shardana Iglesias. Alle 11 è in programma gara1; a seguire si giocherà gara2. L’appuntamento per i tifosi è al Campo “Tonino Marcucci” al centro sportivo Santa Barbara per sostenere la squadra. La finale si gioca al meglio delle cinque partite; dopo i due incontri di domani a Nettuno, la sfida si sposterà il prossimo fine settimana in Sardegna dove sono previste almeno tre partite. Con tre vittorie si stacca il biglietto per la promozione in serie A2. Per questo le partite di domani rivestono un’importanza fondamentale.

In bocca al lupo ragazze!