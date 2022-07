Nelle finali nazionali Under 20 B in svolgimento allo Stadio del Nuoto, l’Anzio Waterpolis batte in semifinale la Lazio per 6 a 5 e vola in finale. La formazione del tecnico Massimiliano affronterà domani, mercoledi 20 alle ore 20.30, per il titolo italiano l’Expert Napoli Lions che ha sconfitto in semifinale il Torino ‘81 Iren per 10 a 6. Alle ore 19.30 ci sarà la finale per il terzo e quarto posto tra la Lazio e il Torino ‘81 Iren.