Nettuno, il cordoglio della città per la morte di Tonino Molinari

Tanti i ricordi di Tonino Molinari, l’ex vicesindaco di Nettuno venuto a mancare la scorsa notte all’età di 90 anni. “Fratelli d’Italia Nettuno – si legge in una nota – si unisce al dolore della famiglia Molinari per la scomparsa dell’amato Tonino. Un pilastro della nostra comunità e della politica nettunese di cui è stato un altissimo esponente spendendo la sua esperienza e le sue capacità a servizio del territorio di Nettuno sia a livello locale che regionale”.

Anche il Patto per Nettuno ha voluto ricordarlo. “Appresa la tristissima notizia della dipartita dell’On. Tonino Molinari – scrive in una nota il Patto – esprimiamo sentite condoglianze alla famiglia e agli amici. Rimane vivo il ricordo e il rispetto per un nettunese che si è impegnato per la Città ricoprendo diverse vesti istituzionali, tra cui quelle di Vicesindaco di Nettuno e di Consigliere della Regione Lazio”.