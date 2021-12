Dopo diverso tempo è ripartito ad Anzio il nuoto agonistico. Un nuotatore e sette nuotatrici dell’Anzio Waterpolis sabato scorso nel centro federale di Pietralata hanno fatto il loro esordio nella prima Prova Regionale di Categoria. “Sono molto soddisfatto del lavoro fin qui svolto dai ragazzi e sono fiducioso per i prossimi appuntamenti che seguiranno nell’arco della stagione” ha detto il tecnico Marco Matrango. Mentre il direttore tecnico delle squadre agonistiche Pierluigi Pezzi ha dichiarato: “Il lavoro svolto fin qui mi rende soddisfatto. Sono perfettamente consapevole che il percorso è lungo e pieno di insidie. Dalla nostra parte c’è la certezza di avere a disposizione giornalmente un impianto da 50 metri che presto farà la differenza. Sono pochissimi i nuotatori e le nuotatrici che hanno la possibilità di allenarsi con continuità in una piscina olimpionica e questo rappresenterà in futuro la nostra forza“. Ovviamente è grande la soddisfazione del presidente Francesco Damiani di aver riportato il nuoto ad Anzio. “Sono molto felice riguardo le prime gare. Dopo diverso tempo la città di Anzio è tornata ad avere il nuoto agonistico, una delle discipline più importanti nel mondo della FIN. Siamo all’anno zero e quindi dobbiamo lavorare tanto sia dal lato tecnico che dal lato organizzativo. Abbiamo la struttura ed il tempo a disposizione per far si che Anzio possa diventare un polo di attrazione anche per il nuoto agonistico“. Alla prima Prova Regionale hanno gareggiato: Taissia Salvini, Michela Romoli, Morgana Maria Sbarrini, Martina Bruni, Arianna Marcoccio, Lucrezia Pisacane, Azzurra Tacconi, Mattia Torresan.