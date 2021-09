Gabriele Sergi è il nuovo preparatore atletico dell’Anzio Waterpolis. Arriva in sostituzione di Fabio Sarti. Laureato in Scienza Motorie, attualmente è anche il preparatore atletico della nazionale italiana delle giovanili femminili. Nel suo curriculum ci sono varie esperienze sempre nell’ambito della pallanuoto ed anche nella pallavolo e nel beach tennis. “Sono felice e molto motivato di entrare a far parte di questo team ambizioso e solido – dice Gabriele Sergi -. Ringrazio la società di avermi fortemente voluto, nella persona del presidente Francesco Damiani, del direttore generale Massimo Baccini e del tecnico Roberto Tofani. Spero di apportare un valore aggiunto e contribuire così al raggiungimento degli obiettivi della società“. Del suo arrivo è soddisfatto il presidente Francesco Damiani. “Un caloroso benvenuto al nuovo preparatore atletico della società – le parole del numero uno deo club biancazzurro -. Un professionista di grande esperienza con incarichi importanti in federazione. Sono certo che sarà di grandissimo aiuto alla squadra ed al nostro percorso nella massima serie. Benvenuto nella grande famiglia Anzio Waterpolis“.