Nettuno, festa enogastronomica in città con la quarta edizione del “Nettuno Wine Festival” in programma oggi dalle 18 alle 23

E’ tutto pronto per la quarta edizione del “Nettuno Wine Festival” che si svolgerà oggi 5 settembre a Nettuno dalle 18 alle 23. Sarà un programma intenso con la proposta di vini locali e finger food sul percorso enogastronomico di quattro chilometri lungo le vie e nelle piazze del centro cittadino e al Borgo medievale; e ancora, mostre d’arte, visite guidate alla scoperta de “I Luoghi dello Sbarco”, spettacoli itineranti. Protagonista d’eccezione il Cacchione, l’antico vitigno autoctono a bacca bianca che sarà declinato in tutte le sue sfaccettature e sarà proposto dalle cantine locali Cantina “Bacco”, Azienda vinicola “Divina Provvidenza”, Vigneti Fontana. A proporre l’offerta culinaria i ristoranti che aderiscono l’Associazione di ristoratori Nettuno in Tavola; presenti anche gli studenti dell’Istituto Albeghiero “Gavio Apicio Colonna-Gatti” che proporranno una loro specialità, il Pan Burger il finger food ideato per l’occasione con alici, fiori eduli e pecorino romano. Ad accompagnare la degustazione dei vini i sommelier della Fisar Roma e Castelli Romani Delegazione storica.

Valorizzare le eccellenze del territorio

Il Nettuno Wine Festival è un evento unico nel suo genere ideato dalla Pro Loco Forte Sangallo con la partecipazione delle associazioni locali, il sostegno del Comune di Nettuno, della Regione Lazio. Media partner Radio Dimensione Suono Roma. “L’enogastronomia è una delle nostre eccellenze e tra i maggiori veicoli turistici del territorio – spiega il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – Per questo abbiamo scelto di chiudere il programma degli eventi estivi con il Nettuno Wine Festival perché mette in risalto quanto di meglio questa terra ha da offrire richiamando visitatori da ogni parte della Regione”. “Mai come adesso – sottolinea il presidente dell’Associazione Nettuno in Tavola Mattia Spadaro – è necessario fare sinergia e mostrarci uniti nel ribadire anche quanto il Nettuno Wine Festival rappresenti un’eccezionale vetrina per tutte le attività del territorio. Il nostro intento è quello di far conoscere una città a vocazione non solo marittima, ma anche agricola e soprattutto vitivinicola che non ha mai smesso di credere nelle peculiarità del Cacchione, l’antico vitigno tanto amato dai Romani oggi ritornato a noi grazie allo straordinario lavoro di recupero di vignaioli attenti nel non disperdere le origini e fare di questo vino il vessillo del marketing territoriale legato al giacimento enogastronomico laziale”.

Gli eventi musicali e la rievocazione storica

Il percorso enogastronomico sarà animato da tredici artisti di strada che animeranno i diversi punti di degustazione. Saranno presenti anche gli storici costumi nettunesi dell’associazione “Stella del Mare” ci riporteranno agli antichi fasti rinascimentali, mentre il gruppo “Primi Passi di Danza” ballerà danze della tradizione rurale. A impreziosire il Nettuno Wine Festival anche una straordinaria mostra fotografica e visite guidate alla scoperta dei luoghi interessati dallo sbarco degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, a cura dell’associazione “Nettuno Olim Antium”, tantissimi spettacoli live lungo tutto il tragitto e un’infinità di altre sorprese pensate per ammaliare e stupire così come le radici di vite intagliate dello scultore Bruno Morelli e l’incontro con lo scrittore Michele Cioffi, autore del libro campione d’incassi su Amazon: “Non avrai bisogno di chiedere”.

Il Kit di degustazione

Il Kit di degustazione, offerto con un contributo di 20 euro, comprenderà: una bazza personalizzata con calice serigrafato, un passaporto di degustazione e sette tagliandi validi per l’assaggio degli straordinari finger food proposti dai ristoranti coinvolti nel percorso che sarà aperto al pubblico dalle ore 18 alle ore 23.

L’acquisto del carnet sarà possibile presso il Punto di Informazione Turistico (PIT) presente sul lungomare di Nettuno, in Via Giacomo Matteotti, o cliccando direttamente sul sito: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nettuno-wine-festival-2021-166060650877