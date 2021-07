Dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha dato ragione ai proprietari della discesa a mare al civico 91 di via Gramsci che è stata richiusa, riparte la protesta dei cittadini che si sono battuti negli ultimi mesi per la riapertura di un passaggio alternativo per poter raggiungere agevolmente la spiaggia di ponente. Domani mattina – sabato 31 luglio – alle 9:30 i cittadini si ritroveranno davanti al cancelletto di via Gramsci per una nuova protesta. Insomma la battaglia continua.