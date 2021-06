Anzio, sfratto per morosità all’affittuario Egiziano: consigliera del Pd Giannino finisce nella polemica

Finisce nel tritacarne delle polemiche la capogruppo del Partito democratico di Anzio Lina Giannino dopo aver postato sulla propria pagina Facebook lo sfogo contro l’affittuario egiziano moroso che prima di andarsene le ha devastato la casa che gli aveva affittato. La storia comincia con la pubblicazione di un post molto duro: “Avete distrutto la mia casa e i miei mobili. Attenzione voglio avvertire tutti i cittadini di Anzio di non affittare casa ad un egiziano calvo che gira in bicicletta. Dice di essere pescatore e vive con una donna ucraina. Pagano tre-sei mesi di affitto e poi non pagano più nulla. Casa distrutta, acqua non pagata, bagni rotti, mobili distrutti, mura senza intonaco. Conosce bene le leggi italiane meglio di noi. Sa che non gli fanno nulla. Vi prego fate girare questo avviso. Salvatevi. Se qualcuno gli ha dato casa stia attento”. E’ lo sfogo di una cittadina, ma che anche di un personaggio pubblico in quanto capogruppo del Partito democratico ad Anzio; tanto e bastato perché Lina Giannino, finita nel vortice della polemica politica, decidesse di rimuovere il post. Ma non è servito.

Le sono infatti arrivate una valanga di critiche, tra le quali quella dell’europarlamentare delle Lega Antonio Rinaldi. “Potrebbe sembrare un normale sfogo di una persona a cui è stata distrutta la casa da un egiziano suo affittuario – scrive l’europarlamentare – ma se poi si scopre che la signora è consigliera comunale del Pd di Anzio, allora si capisce che quando si toccano interessi personali non c’è linea politica che tenga! Chissà se si è lamentata con Letta della politica migratoria del Pd!”. Critiche anche dall’ex presidente della Regione Lazio Francesco Storace sul Giornale dell’Umbria. “Povera compagna Lina Giannino, capogruppo del Pd ad Anzio, in provincia di Roma – ironizza Storace – l’egiziano a cui aveva affittato la casa gliel’ha distrutta, lei se ne è lamentata pubblicamente ma poi i capi del Pd le hanno imposto di fare marcia indietro. Però l’ha pizzicata il deputato europeo della Lega, Antonio Rinaldi, e la storiella tanto ipocrita è venuta alla luce lo stesso”.