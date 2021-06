Per festeggiare la conclusione dell’anno scolastico martedì 15 giugno presso l’aula magna dell’istituto “Trafelli” di via Santa Barbara a Nettuno, dalle 15,45 alle 18, si terrà un pomeriggio Steam con l’équipe formativa del Lazio.

Si tratta di un incontro in presenza aperto ad un numero massimo di 60 docenti, dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore, provenienti da tutta la regione.

Per l’occasione saranno attivati cinque laboratori sperimentali nei quali i docenti potranno confrontare le proprie esperienze:

– Scienze, laboratorio sperimentale insieme a Stefania Bassi;

– Tecnologia, laboratorio digitale insieme a Eugenio Casanova;

– Ingegneria, laboratorio “Progettuoso” insieme a Claudia Carretta;

– Arte, laboratorio creativo insieme ad Emilia Sera e Gaetano Affuso;

– Matematica, laboratorio geometrico insieme ad Agostino Perna.