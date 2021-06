Sulla pagina facebook dell’Anzio Waterpolis sono apparse oggi le prime immagini della nuova piscina comunale. Immagini stupende di un impianto rimesso a nuovo dal club biancazzurro che lo gestirà per 25 anni. Già dalla prossima settimana nella nuova vasca potranno allenarsi tutti gli atleti tesserati con il club biancazzurro come previsto dalle norme federali. Tra l’altro la squadra di serie A2 di pallanuoto la inaugurerà giocando la prima partita della semifinale play off la cui data ancora è da stabilire dopo lo scontro tra Acquachiara Napoli e Muri Antichi Catania che decreterà la seconda classificata del Girone Sud. Tornando sull’utilizzo della piscina se il Lazio da metà giugno dovesse passare zona bianca (come è prevedibile) si potrà aprire l’impianto anche al pubblico con i corsi nuoto e altri tipi di attività, fino ad arrivare al nuoto libero. Altrimenti si dovrà attendere il primo luglio. Da lunedì prossimo 7 giugno saranno aperte le iscrizioni ai corsi nuoto e la società installerà una reception provvisoria (per le informazioni i contatti telefonici sono 335-245841 / 333-6871846).