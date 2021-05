Nettuno, investito un ragazzo di 12 anni: si cercano i testimoni

Nel pomeriggio di sabato scorso, 22 maggio, un ragazzo di 12 anni è stato violentemente tamponato mentre transitava con la sua bici in Via Diaz, all’angolo con Via Veneto, a Nettuno. A causa dell’urto, il minorenne è stato sbalzato andando a finire con la testa sul lunotto posteriore di un’altra macchina. L’auto investitrice, invece di prestare soccorso, si è dileguata.

Il bambino è stato immediatamente trasferito all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma, dove i medici gli hanno asportato tutti i vetri dal capo. Adesso è fuori pericolo, ma dovrà sottoporsi a un lungo periodo di terapia e riabilitazione motoria.

I genitori del dodicenne rivolgono un appello a tutti coloro che hanno assistito alla scena, in particolar modo a una donna di 50 anni. Quest’ultima, infatti, si è fermata dalla parte opposta della strada con la sua auto, informando i soccorritori che aveva assistito all’intero episodio e di aver visto andare via l’auto pirata.

Tutti coloro che possiedono delle informazioni al riguardo possono contattare i Vigili di Nettuno o il seguente numero: 3280137559