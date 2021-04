Nettuno, certificati comunali anche in tabaccheria

Certificati anagrafici personali direttamente in tabaccheria. Da oggi il servizio è possibile grazie alla convenzione siglata tra il Comune di Nettuno e la Fit, Federazione Italiana Tabaccai. Sono al momento 14 le attività attraverso cui si può accedere al servizio, ma nei prossimi mesi l’iniziativa sarà allargata a tutte le tabaccherie del territorio. “Con questa operazione – ha spiegato il sindaco Alessandro Coppola – andiamo anche a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio che integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di divenire sempre più punti di riferimento per le persone, creando una rete territoriale”.

Ogni certificato rilasciato avrà il costo di 2 euro iva compresa e dal mese di giugno potranno aderire al progetto tutte le tabaccherie associate alla Fit.

Quali certificati sarà possibile ottenere

Residenza, stato civile, stato libero, cittadinanza, contestuale, stato di famiglia, anagrafico di matrimonio, anagrafico di unione civile, esistenza in vita, anagrafico di nascita, anagrafico di morte, convivenza di fatto, stato di famiglia e residenza per cittadini Aire.

Le tabaccherie che partono in questa prima fase

Piazza Mazzini 3; piazza Mazzini 23; Piazza IX Settembre (presso stazione FFSS); via Santa Barbara 46; via Vittorio Veneto 70; via Romana 177; via della Liberazione 84; via dell’Olmata 68; via delle Azalee 1; via dei Laghi 27; via Amerigo Vespucci 5/E (interno porto); via Romana Antica 9/A; via della Seccia 1/E; via Armando Diaz 1.