Roberto Tofani è il nuovo allenatore dell’Anzio Waterpolis. Dopo tre stagioni sulla panchina della Rari Nantes Florentia, in A1, ha accettato di allenare la squadra del presidente Francesco Damiani in sostituzione di Maurizio Mirarchi, andato via in accordo con il club. Un’operazione quella di Roberto Tofani intrapresa e portata avanti dal direttore tecnico Massimo Giordani fino a convincere il suo ex compagno di squadra ai tempi dell’Anzio (conquistarono insieme la serie A1 nel 1995) a sposare il nuovo progetto. Il tecnico pontino è stato anche allenatore del Latina portandolo dalla serie B alla serie A2. Nella Rari Nantes Florentia è riuscito ad ottenere due settimi posti e aver sfiorato i play off al primo anno. A settembre, dopo la crisi economica della Rari Nantes Florentia che ha costretto la società toscana a un ridimensionamento strutturale ed economico, Roberto Tofani era entrato a far parte della Dream Sport di Firenze come tecnico delle giovanili. Infine poi è arrivata l’inaspettata nuova avventura tutta da scrivere con l’Anzio Waterpolis. “In questo momento mi sento di ringraziare il presidente Francesco Damiani e l’Anzio Waterpolis – ha detto il neo tecnico – per avermi dato la possibilità di tornare su una panchina così importante. Allo stesso tempo il mio ringraziamento va anche ad Andrea Cenci e alla Dream Sport per aver permesso che questa mia scelta si potesse concretizzare. Anzio è stato un punto fondamentale della mia carriera sportiva e tornarci da allenatore ha un fascino tutto particolare. Tra l’altro ritroverò Massimo Giordani, ora nelle vesti di direttore tecnico. Sono consapevole delle tante difficoltà e problemi che dovremo affrontare, ma non vedo l’ora di incontrare i ragazzi e di iniziare a lavorare“. La soddisfazione viene ovviamente anche dal direttore tecnico Massimo Giordani che ha detto: “Conosco bene Roberto ed ho avuto modo di giocarci insieme quando era molto giovane, l’ho visto crescere inizialmente come giocatore ma soprattutto dal punto di vista tecnico negli anni passati a Firenze. E’ cresciuto come allenatore e soprattutto come uomo, sono sicuro che qui ad Anzio non sarà un compito facile, ma ha tutti i mezzi a disposizione per fare bene, per dare un apporto fondamentale alla squadra e soprattutto alla società che lo ha voluto a tutti i costi“. Infine arrivano anche le parole del presidente Francesco Damiani: “Sono molto soddisfatto del ritorno di Roberto, ex atleta e tecnico della società, una figura del territorio che, ha ben fatto per tre stagioni in A1 con la storica Florentia. Roberto Tofani è molto conosciuto anche ad Anzio dove ha giocato per poi approdare alla Lazio e poi con la Latina Pallanuoto, continuiamo con l’azione di riavvicinamento delle nostre migliori eccellenze locali, una strategia messa in atto già da diverso tempo, con il ritorno di Massimo Giordani, di Anzio, come direttore tecnico, Massimiliano Murgia di Anzio vice di Tofani e tecnico dell’under 18 e 20, Fabio Sarti preparatore atletico ed ancora figura del territorio. Questa sarà la strategia anche per il futuro, recuperare le eccellenze del territorio in tutti i segmenti della società. Sono certo che Tofani farà molto bene, gode di tutta la mia fiducia, ci conosciamo benissimo pertanto, dobbiamo soltanto lavorare, avrà tutto il tempo per dimostrare le sue qualità umane e professionali. Un forte in bocca al lupo al nuovo head coach dell’Anzio Waterpolis“. Roberto Tofani già da oggi è al lavoro per affrontare la nuova stagione che partirà il 16 gennaio.