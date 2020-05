Dopo un confronto con la Regione Lazio è passata la linea con la quale l’amministrazione comunale di Nettuno avrà la possibilità attraverso un nuovo bando di affidare le spiagge libere in concessione stagionale. Una strada che è stato possibile percorrere in virtù dell’articolo 19 che disciplina le diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricettive. Uno sviluppo illustrato in una riunione tenutasi questa mattina alla quale hanno partecipato gli assegnati delle spiagge libere che avevano stipulato una convenzione triennale con il comune a partire dall’estate 2019.

“La soluzione – spiega il sindaco Alessandro Coppola – passerà attraverso la revoca delle convenzioni e un nuovo bando ad evidenzia pubblica per l’affidamento della gestione dei tratti di spiaggia libera per questa estate. In proposito, rispetto all’emergenza coronavirus, abbiamo avuto il via libera dalla Regione L’aspetto più significativo è che oltre ad affittare le attrezzature, chi avrà la concessione temporanea della spiaggia potrà anche allestire un punto ristoro”.

In attesa del bando resta il problema di come controllare le spiagge libere considerato che la stagione balneare inizia l’1 giugno. “In proposito – spiega il sindaco di Nettuno – in attesa di espletare il bando, procederemo con un’assegnazione provvisoria degli arenili liberi alle associazioni e ai soggetti che le avevano gestite la passata estate. Questo non significa che poi saranno i vincitori del bando; in proposito siamo stati chiari e non abbiamo fatto promesse a nessuno. Ma è importante che, per far fronte ai controlli richiesti da Governo e Regione, le spiagge libere abbiamo un presidio da subito”.