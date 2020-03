Anzio, 4.000 mascherine dalla Regione, le critiche del sindaco De Angelis: “Materiale usa e getta”

La Regione Lazio invia mascherine a tutti i comuni del Lazio e il sindaco di Anzio Candido De Angelis polemizza . Non usa mezzi termini il sindaco e ritiene la fornitura inadeguata: “I comunicati politici trionfalistici e le campagne internet, per la fornitura regionale di 4.000 mascherine usa e getta, che per una manciata di minuti saranno sufficienti a coprire il fabbisogno dell’8% dei cittadini di Anzio, sono comportamenti che mortificano una Città intera – spiega in una nota De Angelis -. Ovviamente, appena arriveranno, saranno destinate a chi, quotidianamente, opera sul territorio per la tutela della salute pubblica. Evito di fare altri commenti, questo è il momento dell’unità, ma anche della serietà e del rispetto verso le persone che abbiamo l’onore di rappresentare all’interno delle Istituzioni”.

In un deserto anche una goccia d’acqua può alleviare. Peccato che il sindaco non lo abbia capito e riconduca la fornitura mascherine della Regione – seppur limitata – ad un’operazione politico-mediatica