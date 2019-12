Calcio – Il preparatore nettunese Pannoncini alla corte di Stankovic alla Stella Rossa di Belgrado

Il preparatore atletico nettunese Federico Pannoncini è stato chiamato da Dejan Stankovic per lavorare alla Stella Rossa di Belgrado. L’ex calciatore di Inter e Lazio nei giorni scorsi è stato chiamato ad allenare la squadra serba e ha voluto con lui Federico Pannoncini. Stankovic conosce molto bene il nostro paesano avendolo avuto come prof alla prima squadra dell’Inter e poi avendo collaborato all’Udinese nello staff di Stramaccioni. Nel calcio Pannoncini ha iniziato dalle giovanili del Nettuno con mister Tonino Macciocca, poi per lui si sono aperte le porte di Trigoria, dove ha lavorato nel settore giovanile con Montella e Di Livio e poi con Stramaccioni. Il rapporto con Stramaccioni è durato nel tempo, dopo il settore giovanile giallorosso è seguito all’Inter, prima nella Primavera, dove hanno vinto la Uefa Youth League, e poi sono passati in prima squadra. La collaborazione con Stramaccioni è poi proseguita all’Udinese, al Panathinaïkos e allo Sparta Praga. Federico non ha seguito Stramaccioni nell’ultima avventura, in Iran. Negli ultimi tempi Pannoncini ricopriva un doppio incarico, a cui ha rinunciato per seguire Stankovic, con la Nazionale Femminile Under 23 e con il settore giovanile della Roma. Da gennaio partirà l’avventura serba, con il campionato che ripartirà a metà febbraio. In questo mese e mezzo la Stella Rossa si preparerà per la seconda parte della stagione a Cipro, dove effettuerà anche una serie di amichevoli. La classifica, dopo 20 giornate, vede la Stella Rossa in testa con 55 punti a +11 dal Partizan. (Francesco Cenci)