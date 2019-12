Nettuno, i Pirati di San Giacomo al torneo “No Bulli”

Nell’ambito della campagna di contrasto al bullismo e al cyberbullismo “No Bulli” promossa dal vice presidente de Consiglio regional del Lazio Giuseppe Cangemi, nasce il “Trofeo No Bulli“.

L’organizzazione prevede che le tre società più grandi del Lazio scelgano due academy satelliti per dare vita a un torneo a nove squadre. I Pirati 2010 di S. Giacomo sono stati indicati dalla SS Lazio per partecipare al torneo, dove hanno affrontato il Frosinone Calcio, la SS Ceccano e l’AS Roma.

La classifica del torneo parla da sola, secondi dietro l’AS Roma, dopo una partita meritevole che ha conquistato i complimenti degli avversari. Una prova di squadra, dopo i duri allenamenti e la partecipazione a due tornei contemporaneamente.

I ragazzi si sono divertiti, hanno giocato sereni e per una buona causa, non c’era campo migliore su cui provare le loro capacità.