Nettuno, l’istituto ‘Trafelli’ in dimensione sempre più europea: consegna degli attestati Cambridge

Si è svolta nei giorni scorsi presso l’Istituto ‘Trafelli’ la cerimonia di consegna delle certificazioni Cambridge A2, B1, B2 a 24 studenti. La dirigente Scolastica Alessandra Savarese, ringraziando la coordinatrice professoressa Razza e l’insegnante madrelingua Devanah Thomas, alla presenza degli studenti e dei genitori ha sottolineato la dimensione europea dell’Istituto Trafelli, sempre più impegnato nel favorire il conseguimento di livelli di competenza più elevati che permetteranno agli studenti di muoversi in un mondo più esteso, in particolare in una dimensione europea, consapevoli e rispettosi delle differenze culturali.

Per tale ambizioso obiettivo la Dirigente ha previsto l’istituzione di una figura professionale, appartenente allo staff dirigenziale, per la promozione di nuove opportunità formative europee.n La consegna dei certificati è per i nostri studenti il passaporto per una cittadinanza europea espressione del nostro Paese.