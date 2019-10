Emergenza al ‘Riuniti’, i sindaci di Anzio e Nettuno chiedono un incontro urgente a Zingaretti: “Subito una risposta”

“Totale assenza di un indirizzo politico sul Riuniti. Il sopralluogo di Aurigemma conferma la drammatica situazione del nostro Ospedale”. Sono duri i sindaci di Anzio e Nettuno, Candido De Angelis e Alessandro Coppola, che in queste ore hanno inviato una pec per chiedere al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, un incontro urgente sulla sanità locale “a tutela del diritto alla salute della cittadinanza“. Un faccia a faccia necessario soprattutto dopo l’assenza, ingiustificabile, del Presidente sia in audizione in commissione Ambiente sia al consiglio straordinario della scorsa settimana.

“L’assenza della Giunta, nell’audizione della commissione regionale alla sanità dei giorni scorsi e nel Consiglio Straordinario congiunto, dei Comuni di Anzio e Nettuno, – scrivono i due Sindaci – conferma tutte le nostre perplessità rispetto all’assenza di un indirizzo politico sull’immediato futuro dell’Ospedale”.

“Con la presente, pur apprezzando il clima di dialogo con la Direzione Generale dell’ASL Rm 6, non avendo avuto risposta alla precedente istanza del 14 maggio 2019 prot. 26683, – scrivono nella pec i Sindaci De Angelis e Coppola – siamo ad evidenziare nuovamente il perdurare delle gravissime problematiche strutturali, di prestazioni sanitarie bloccate o dilatate all’inverosimile e di carenza cronica di personale medico, infermieristico e di apparecchiature dell’Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno che, per bacino d’utenza, è di fatto al servizio della seconda Città della Regione Lazio. L’Ospedale, purtroppo, visto il suo depauperamento, sta andando verso un declassamento da DEA di primo livello. Anche il sopralluogo di martedì 1 ottobre, effettuato dal Consigliere Regionale, Antonello Aurigemma, ha confermato la drammatica situazione nella quale versa il Riuniti”.