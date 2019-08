Nettuno, alle 18 apre il parcheggio sterrato di piazzale Berlinguer

Aprirà questa sera alle 18 il parcheggio provvisorio di piazzale Berlinguer realizzato dall’amministrazione comunale che ha voluto offrire un servizio in più in concomitanza con i grandi eventi che animeranno il centro cittadino. Ieri sera è stata completata l’installazione dei pali della luce, mente la rampa di uscita, per motivi di sicurezza, non è stata più realizzata su via Donati, ma su via Vittorio Veneto all’altezza della BNL.

Completati i lavori di sistemazione l’area dello sterrato potrà contenere fino a novanta autovetture. Per la prima settimana il parcheggio sarà gratuito, ma in seguito diventerà a pagamento. Intanto per restare in tema il 29 agosto il Servizio Unico Appaltante della Città Metropolitana aprirà le buste della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di piazzale Berlinguer.