Si è svolta il 13 giugno la consueta cena di gala a chiusura della stagione sportiva dei fischietti della Sezione AIA di Aprilia, al secondo anno consecutivo presso la location del casale “La Coccinella”. A far gli onori di casa il Presidente della Sezione, l’anziate Pietro Cazzorla da tre anni alla guida, che si è complimentato con tutti i suoi arbitri, assistenti e osservatori per la stagione appena conclusa affrontata sempre con rispetto, umiltà, sacrificio e condivisione. Presenti illustri ospiti come i componenti nazionali dell’AIA Umberto Carbonari e Michele Conti che hanno portato i saluti del presidente Nicchi, il componente nazionale del calcio a 5 Francesco Massini, il presidente del CRA Lazio Luca Palanca e tutti i componenti delle sua commissione, e i Presidenti delle altre 13 sezioni laziali. Come di consueto sono stati premiati i migliori fischietti che si sono distinti durante la stagione 2018/2019. Molto sentito il premio alla sua seconda edizione per il miglior Talent dedicato all’osservatore nettunese “Claudio Lanzilotto” consegnato all’arbitro Federica Donetto. Premio di buon auspicio per il futuro che ha sempre portato grandi nomi, quello della giovane promessa è stato consegnato all’anziate Leonardo Salustri, da poco in organico ma che in un anno è partito dalla categoria giovanissimi fino all’esordio in terza categoria. Premio consegnato direttamente dalla mani del collega arbitro della Serie A Maurizio Mariani. Altri premi sono stati assegnati per ogni categoria sia per quanto riguarda il calcio a 11 che il calcio a 5 sia in ambito provinciale che regionale, gli assistenti arbitrali e il miglior osservatore. In premio più ambito quello del città di Aprilia è andato all’arbitro nazionale della CAI Simone Gavini, a cui si augura a fine stagione il transito verso la Serie D. Infine il riconoscimento doveroso e più importante non poteva che andare alla punta di diamante Maurizio Mariani, che il 1 gennaio è stato nominato arbitro internazionale che ha ringraziato tutti quanti, dal Presidente, al consiglio direttivo ad ogni singolo collega perché “il traguardo è sicuramente importante ma quel che resta dentro è il cammino percorso per arrivarci”. Davvero una grande festa di fine stagione, e grandi meriti al Presidente Cazzorla e a tutto il consiglio direttivo e ai collaboratori per l’ottima riuscita e per il grande lavoro svolto durante tutta la stagione.