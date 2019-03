Bandiera verde 2019, Anzio a misura di bambino

Sono 142 le località italiane e spagnole che otterranno quest’anno la Bandiera Verde 2019. Tra queste, per il quarto anno consecutivo, c’è anche Anzio che ha ottenuto l’unica Bandiera Verde della Provincia di Roma, per le spiagge a misura di bambino.

Il riconoscimento viene assegnato dal comitato tecnico scientifico dei Pediatri Italiani, presieduto da Italo Farnetani, ai Comuni dotati di spiaggia sabbiosa e bassi fondali, che consentono ai bambini di giocare in assoluta sicurezza. Ma anche che dispongano di attrezzature dedicate ai più piccoli, spazi adeguati tra gli ombrelloni, opportunità di svago e divertimento per i genitori, assistenti di spiaggia e la presenza nelle vicinanze di bar, ristoranti e locali.

Il vessillo verrà consegnato durante la cerimonia in programma per il 28 giugno a Praia a Mare. Il riconoscimento viene assegnato dal 2008: in dodici anni, con il contributo di 2.550 pediatri italiani ed europei, sono state selezionate le 142 spiagge in Italia e in Spagna più adatte ai bambini.

La Calabria resta anche quest’anno la prima regione a misura di bambino con ben 18 bandiere, seguita da Sicilia e Sardegna con le loro 16. Al terzo posto, con 13 bandiere, si conferma la Puglia, seguita da Marche e Toscana con 11.

Ormai gli “under 18” vanno al mare per stare all’aria aperta e giocare, insieme ai genitori: insomma, soprattutto “per divertirsi – dice Farnetani, ordinario di Pediatria all’Università Ludes di Malta – Il mare offre una possibilità ai bambini di muoversi, fare attività fisica, stare all’aperto e passare del tempo con i genitori”.

“E’ una certificazione importante per la nostra città – afferma il Sindaco di Anzio Candido De Angelis – che arriva in un momento di grande impegno dell’Amministrazione, finalizzato alla crescita turistica e al potenziamento di tutti i servizi. Stiamo lavorando, insieme agli operatori, per prolungare la destagionalizzazione dei flussi turistici e per promuovere le eccellenze di Anzio. La Bandiera verde è una di queste eccellenze“.