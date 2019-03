Nettuno, acquista tre bombole e minaccia di far esplodere la sua casa: fermato dalla Polizia

Voleva far esplodere la sua abitazione e per questo aveva acquistato poco prima tre bombole. Ma quando era in procinto di appiccare il fuoco è stato fermato da un agente del Commissariato in borghese che abita nei pressi e da una volante della Polizia.

E’ accaduto qualche giorno nel quartiere di Tre Cancelli, a Nettuno dove alcuni residenti avevano segnalato alla Polizia le grida di un uomo, un 40enne di origini toscane trasferitosi a Nettuno, che minacciava di mettere in atto l’insano gesto. Provvidenziale l’intervento dell’agente in borghese e, pochi minuti dopo, della volante. L’uomo, che in passato era in cura al Centro di Igiene mentale della Toscana, è stato bloccato e trasferito in ambulanza presso l’Ospedale specializzato di Albano. Nel frattempo l’abitazione è stata messa in sicurezza e le bombole consegnate ad una parente che vive poco distante da Tre Cancelli.

Da un successivo controllo è risultato anche che il quarantenne era stato segnalato per assunzione di droghe e aveva avuto la patente ritirata. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire 100 grammi di hashish, suddiviso in due panetti. L’uomo è stato quindid enunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.